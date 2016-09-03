В Ватикане завершаются приготовления к завтрашней канонизации матери Терезы

На площади Святого Петра в Ватикане продолжаются приготовления к запланированным на 4 сентября торжествам по случаю канонизации матери Терезы из Калькутты, передает радио Свобода.

Ожидается, что церемония станет центральным среди мероприятий по случаю юбилейного Года милосердия, объявленного католической церковью.

Планируется, что участие в мессе, посвященной канонизации, примут более десятка глав государств и правительств. На событие были аккредитованы более 600 журналистов со всего мира, в том числе 120 телеканалов. Месса будет транслироваться в прямом эфире через YouTube-канал Ватикана.

Накануне торжеств был создан официальный логотип канонизации матери Терезы. Его автором стала жительница Мумбаи в Индии. Она изобразила мать Терезу с ребенком на руках.

Официальная церемония канонизации матери Терезы будет проходить накануне 19-й годовщины ее смерти. Монахиня, которая родилась в 1910 году в Скопье, много работала в индийской Калькутте (поэтому ее называют мать Тереза из Калькутты), где основала благотворительную миссию. Там же она скончалась в 1997 году в возрасте 87 лет.

В 1979 году мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира. Она была провозглашена блаженной через шесть лет после своей смерти папой Иоанном Павлом II в 2003 году, после самого короткого в истории католической церкви процесса беатификации.