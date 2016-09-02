4 сентября состоится канонизация Матери Терезы Калькуттской

Всего несколько дней осталось до канонизации Матери Терезы Калькуттской, кульминационного события Юбилейного года Милосердия.

Как сообщает "Радио Ватикана", в ближайшее воскресенье ожидается прибытие множества верующих на площадь Святого Петра для участия в торжественной Мессе, которую возглавит Папа Франциск. К этому большому событию обращено внимание мировых СМИ, верующие разных религий, а также неверующие вспоминают личность, наставления и дела «Святой наибеднейших», лауреата Нобелевской премии мира 1979 года.

Многим запомнилась её улыбка среди нищих Калькутты, её обращение к власть имущим в Организации Объединённых Наций, её встреча с Папой Иоанном Павлом II в Ватикане: моменты необыкновенной жизни Матери Терезы вспоминают в церковных приходах, благотворительных организациях, на страницах газет и в социальных сетях - по мере приближения дня канонизации «маленького карандаша в руках Бога», как часто называла себя сама Мать Тереза.

Миссионерки Милосердия отпразднуют это событие довольно скромно. В Калькутте, которая с особым волнением ожидает этого дня, 4 сентября сёстры Матери Терезы примут участие в Святой Мессе о своей основательнице после просмотра по телевизору торжественной Мессы из Ватикана под предстоятельством Папы Франциска. Радость и благодарность объединяет все обители, где служат Миссионерки Милосердия, от центральных до самых отдалённых: от Сан-Грегорио-аль-Челио, скромного дома, где Мать Тереза останавливалась в Риме, до Вьетнама, который будущая святая посещала пять раз.

Матерь самых бедных всегда выступала в защиту человеческого достоинства - от момента зачатия до естественной смерти; она была мировым лидером, способным примирить конфликтующие стороны и решить, казалось бы, непреодолимые споры. Её труды принесли ей в 1979 году Нобелевскую премию мира, и в настоящее время в резиденции ООН открылась специальная экспозиция, организованная постоянным представительством Святейшего Престола. Именно здесь, представляя в 1985 году Мать Терезу на Ассамблее наций, тогдашний генеральный секретарь Перес де Куэльяр сказал: «Она гораздо важнее меня и всех нас. Именно она является Организацией Объединенных Наций! Она - это мир во всём мире».

Накануне причисления к лику святых Матери Терезы Калькуттской корреспондент Радио Ватикана побеседовал с сестрой Мери Премой, третьей генеральной настоятельницей Миссионерок Милосердия после Матери Терезы и сестры Нирмалы:

«Канонизация нашей Матери - это большая честь для нас, - отметила настоятельница. - Мы сможем внимательнее взглянуть на её жизнь и работу, на её заботу о людях, но также посмотреть и на нашу жизнь. Это - настоящее испытание совести, благодаря которому мы сможем лучше осознать своё призвание Миссионерок Милосердия и прежде всего наш молитвенный союз с Богом и наш союз с Иисусом в самых бедных».

По словам сестры Мери, Мать Тереза стремилась к миру на земле, видя его как единство народов планеты - детей одного Небесного Отца. Она не судила о делах Церкви, но повторяла: «Церковь - это ты и я. Если хочешь, чтобы Церковь была святой, то святыми должны быть и ты, и я».