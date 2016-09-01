Папа Бенедикт XVI назвал святых, которые особо покровительствовали ему в служении

После своего ухода в отставку в 2013 году Папа Бенедикт XVI редко дает интервью. Недавно понтифик на покое рассказал итальянской газете «La Reppublica» о святых, которые были для него ориентирами на жизненном пути, сообщает «Сибирская католическая газета».

Бенедикт XVI рассказал, что в своей жизни «он просто вынужден был отдать себя в руки Бога, довериться Иисусу». Также Папа поведал об ощутимой поддержке со стороны Божией Матери, особенно во время чтения Розария и визитов в Марийные сактуарии.

Своими учителями в опыте стяжания Святого Духа Бенедикт XVI назвал святых Августина и Бонавентуру.

Также Папа-эмерит назвал особо близкими для себя святого Бенедикта Нурсийского, в честь которого выбрал имя на Апостольском Престоле, и святого Франциска Ассизского, который «первым почувствовал, что вселенная — это зеркало созидательной любви Бога, от которого мы ушли и к которому возвращаемся».

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