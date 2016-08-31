Католические епископы пришли в Киево-Печерскую лавру

Успенскую Киево-Печерскую Лавру посетила официальная итальянская делегация католических епископов из острова Сардиния. После поклонения перед великой святыней Лавры, – честной главой священномученика Климента, особо почитаемого как в Восточной, так и Западной Церкви с IX века, группа направилась в Ближние пещеры.

Приняв гостей, митрополит Павел раcсказал о собственной паломнической поездке в Италию, где также находятся древние христианские святыни, пещера, где укрывался святой Апостол Павел. Наместник Лавры обратил внимание на то, как много святых включает Собор преподобных Печерских , «который на днях пополнился новопрославленными святыми – святителем Иоанникием и преподобным Вассианом».

Также епископы собираются увидеть и другие православные святыни столицы Украины, в том числе храм Софии Киевской, где, как и в Сицилии, сохранились древние мозаики византийского стиля.

По материалам lavra.ua