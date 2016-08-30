Цукерберг подарил Папе Римскому дрон на солнечных батареях

Глава Римо-католической церкви встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время встречи американец говорил о связи между людьми, особенно в отдаленных частях мира, а также борьбе с бедностью и возможностями доставки людям надежды.

Он подарил Франциску модель дрона на солнечных батареях. И пообещал, что эту встречу никогда не забудет. Ранее в августе Папа Римский Франциск посетил центр для беженцев в Риме, в котором проживают женщины, спасенные от занятий проституцией.