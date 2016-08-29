В Италии из-за землетрясения пострадали десятки храмов

В результате землетрясений в Италии пострадали десятки храмов и других объектов культуры. Об этом заявил министр культуры республики Дарио Франческини, сообщает итальянское информагентство Ansa.

В городе Аматриче, наиболее пострадавшем от землетрясения, обвалились базилики Сан-Франческо и Санто-Агостино, храмы Сан-Джованни, Санта-Аньезе, Санта-Мария даль Суффраджо, Сан-Джузеппе, Сант-Эмидио, храм Распятия. Тяжело пострадали Римские и Асколийские ворота, гражданская башня, библиотека, музей. Уничтожена арка Сан-Франческо.

Повреждения стен получили церкви и другие постройки в городах Урбино, Арката дель Тронто, Асколи, Монтегалло, Монтемонако, Толентино, Сан-Джинезио.

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