Папа Римский призвал к миру в Украине

После молитвы о жертвах землетрясения, прочитанной вместе с верующими на общей аудиенции, Папа Франциск произнес еще одно воззвание о мире на Украине, где продолжаются боевые действия, а международные наблюдатели выражают обеспокоенность ухудшением обстановки на востоке страны, сообщает "Радио Ватикана".

«Сегодня, в день, когда эта возлюбленная нация отмечает национальный праздник, который в этом году совпадает с 25-летием независимости, я заверяю в моей молитве о мире и возобновляю призыв ко всем вовлеченным сторонам и к международным инстанциям усилить инициативы по прекращению конфликта, отпустить пленных и ответить на гуманитарную катастрофу».

В канун праздника святого Людовика Папа вознес еще одну молитву «о народе Франции и о его правителях», призывая к надежде вопреки страху. Затем Папа обратился с приветствием к спортсменам, готовящимся к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Всех Святейший Отец попросил идти навстречу нуждам ближнего:

«Мы прикасаемся к Иисусу, когда выходим, чтобы помочь братьям и сестрам в нужде, а прикасаясь ко Христу, нашему Спасителю, мы обновляем свою жизнь. Пусть Бог благословит всех».