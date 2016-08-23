Международный кинофестиваль имени Матери Терезы состоится в Индии

В Ватикане 4 сентября состоится торжественное свершение канонизации Матери Терезы Калькуттской, основательницы конгрегации Миссионеров Милосердия, албанской монахини, посвятившей всю свою жизнь служению самым бедным в Индии. По этому случаю в азиатской стране идет подготовка к IV Международному кинофестивалю имени Матери Терезы, который начнется в Калькутте 26 августа - в день рождения будущей святой - и завершится 29 августа. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Организатором культурного события выступила международная католическая организация SIGNIS, руководитель которой Сунил Лукас рассказал о цели предстоящего события: «Мы хотим представить самый лучший и самый большой репертуар художественных и документальных фильмов о жизни и личности Матери Терезы, лауреата Нобелевской премии мира 1979 года. Мы хотим приблизить отдельных зрителей и общественное мнение в целом к деятельности этой миссионерки», - подчеркнул президент организации.

Окончательный список фильмов, которые будут показаны на фестивале, пока еще не утвержден, однако руководители заявляют, что в программе будут принимать участие по меньшей мере 20 кинолент, среди которых две мировые премьеры: «Люби до боли» и «Воспоминания о Матери». На международном кинофестивале в Калькутте будет показан фильм «Мать Тереза: во имя беднейших Господа», главную роль в котором исполнила Джеральдин Чаплин, дочь знаменитого актера и режиссера. Среди документальных работ выделяется долгожданная премьера фильма «Наследие Матери Терезы», в котором в хронологическом порядке прослеживается деятельность будущей святой и несколько интервью с ним, взятых в разные периоды ее жизни.

Кинофестиваль имени Матери Терезы впервые состоялся в 2003 году, вскоре после беатификации знаменитой монахини, при поддержке и одобрении архиепархии Калькутты и самих Миссионеров Милосердия. Во второй раз фестиваль проводился в 2007 году, по случаю 10-й годовщины смерти Матери Терезы, а в третий раз был приурочен к столетию со дня ее рождения и проходил в 2010 году.