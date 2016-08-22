Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу теракта в Турции

После произнесения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 21 августа, Папа Франциск выразил соболезнования по поводу теракта в Турции: «Я получил печальное сообщение о кровавом теракте, который вчера всколыхнул дорогую Турцию. Помолимся за пострадавших, за погибших и раненых, выпрашивая также для всех дара мира», - сказал он и возглавил произнесение молитвы «Радуйся, Мария...». Об этом сообщил "Католический обозреватель".

В субботу в городе Газиантеп на юге Турции прогремел взрыв во время свадебной церемонии. Сообщается, что погибло более 50 человек, многие также получили ранения.