Австралийский католический епископат проведет синод в 2020 году

Архиепископ Брисбена Марк Колридж сообщил, что австралийский католический епископат обратился к Святейшему Отцу Франциску с просьбой одобрить созыв общенационального Синода Католической Церкви в Австралии,сообщает "Католический обозреватель".

Архиепископ отметил, что Церковь в Австралии вынуждена дать ответ на глубокие культурные изменения, которые произошли в австралийском обществе, особенно учитывая то, что христианство как образ жизни, по мнению Архиепископа, на сегодня является практикой меньшинства, а не большинства австралийцев.