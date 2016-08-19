Австралийский католический епископат проведет синод в 2020 году
17:35, 19 августа 2016Католицизм
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Архиепископ Брисбена Марк Колридж. Фото: Википедия
Архиепископ Брисбена Марк Колридж сообщил, что австралийский католический епископат обратился к Святейшему Отцу Франциску с просьбой одобрить созыв общенационального Синода Католической Церкви в Австралии,сообщает "Католический обозреватель".
Архиепископ отметил, что Церковь в Австралии вынуждена дать ответ на глубокие культурные изменения, которые произошли в австралийском обществе, особенно учитывая то, что христианство как образ жизни, по мнению Архиепископа, на сегодня является практикой меньшинства, а не большинства австралийцев.
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