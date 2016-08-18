Архиепископ Клаудио Гуджероти, Апостольский Нунций в Украине, в рамках своего визита в Одессу 16 августа посетил Морской Апостолат, сообщает «Католический обозреватель».

Во время визита папский нунций встретился с курсантами Одесского лицея Военно-морских сил. Встречу организовал капеллан данного заведения о. Александр Смеречинский, который является ответственным за морское капелланство в Украине. Отец Александр ознакомил архиепископа Клаудио с особенностями капелланского служения для моряков и развитием Морского Апостольства УГКЦ.