Папский нунций встретился с курсантами Одесского лицея Военно-морских сил

10:40, 18 августа 2016
Католицизм
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Папський нунцій з одеськими курсантами. Фото: kapelanstvo.org.ua

Архиепископ Клаудио Гуджероти, Апостольский Нунций в Украине, в рамках своего визита в Одессу 16 августа посетил Морской Апостолат, сообщает «Католический обозреватель».

Во время визита папский нунций встретился с курсантами Одесского лицея Военно-морских сил. Встречу организовал капеллан данного заведения о. Александр Смеречинский, который является ответственным за морское капелланство в Украине. Отец Александр ознакомил архиепископа Клаудио с особенностями капелланского служения для моряков и развитием Морского Апостольства УГКЦ.

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