В Замбии отмечают 125-летие евангелизации

В Замбии, по инициативе местного епископата, начались торжества в связи с 125-й годовщиной евангелизации этого края, которые завершатся 15 июля 2017 году в столице Лусаке. Первые миссионеры, Белые Отцы, пришли в эту страну в августе 1891 года.

Об этом сообщает «Католический обозреватель». Девизом нынешнего празднования является: "125 лет Божьей Любви и Милосердия." Как вспоминал архиепископ Игнатий Хама, первые миссионеры столкнулись со множеством проблем в этой стране. Митрополит подчеркнул, что к этому времени многие из проблем остаются нерешенными.

"У нас еще есть рабство в виде полигамных отношений, обвинения в колдовстве и охота на ведьм, которые, к сожалению, в некоторых случаях приводят к гибели невинных людей", - отметил архиепископ. Также - продолжил митрополіт - к этому нужно добавить отсутствие возможности образования для детей и молодежи, а также из-за экономической ситуации - принудительная проституция. Но Церковь всегда стремилась, чтобы принести людям благую весть о Царстве Бога и надежду на достойную, безопасную жизнь на земле".

Особое место в евангелизации Замбии принадлежит умершему в 2007 году польскому миссионеру, кардиналу Адаму Козловецкому SJ. Он, после освобождения из лагеря в Дахау, в течение многих лет был архиепископом Лусаки. В настоящее время проходит процесс его беатификации.

Напоминаем: как заявил директор национального Папского миссионерского сообщества, а. Бернард Макадані Зулу (Bernard Makadani Zulu) Замбия посылает миссионеров в Европу, Южную Америку и США, а католические организации обеспечивают 40% национального здравоохранения.