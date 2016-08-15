Паломники из 10 стран мира прошли 250 км в Зарваницу

На Тернопольщине завершилось XI Международное пешее паломничество семей мигрантов УГКЦ из Самбора в Зарваницу, которое продолжилось с 5 по 14 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, в паломничестве приняли участие более 500 паломников из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Закарпатской, Винницкой и Волынской областей, а также мигранты из 10 стран мира.

Паломники в течение 10 дней преодолели пешком 250 километров.

В рамках паломничества в субботу, 13 августа прошел фестиваль творчества «станем любить того, кто рядом». В воскресенье состоялось освящение памятной композиции мигрантам.

Завершилось паломничество Архиерейской Литургией, которую возглавили епископы Василий (Семенюк) и Иосиф (Милян). На Литургии присутствовали представители духовенства Италии.