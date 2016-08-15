Уникальную скульптурную композицию, посвященную мигрантам, освятили во время Паломничества в Зарванице

ХІ Международное пешее паломничество мигрантов и их семей "Самбор-Зарваница", которое проходило с 5 по 14 августа, завершилась освящением памятника мигрантам.

Уникальную и символическую скульптурную композицию освятили Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский Василий (Семенюк) и Владыка Иосиф (Милян), председатель Пасторально-миграционного отдела УГКЦ, передает Тернопольско-Зборовская Архиепархия УГКЦ.

На памятнике изображена фигура плучущей девушки с Зарваницкой иконой Божьей Матери. С левой стороны возле девочки - чемодан, справа — камень, на котором лежит вышитый рушник.

На полотенце - горстка земли, из которой прорастает желудь. Сверху на камне выбиты слова евангелиста Иоанна: «Счастье в Господе, ибо Он дорога, счастье и жизнь”(Ин 14.6)

С 5 по 14 августа около полутысячи паломников в рамках ХІ-го Международного пешего паломничества семей мигрантов прибыли в Зарваницу (Тернопольская область). Кульминацией паломничества стало участие в событии освящения монумента, который символически отражает их заробитчанскую жизни.

Среди них были участники из Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской областей Украины и Австрии. Паломнический путь протяженностью 236 километров преодолели также работники из Чехии, Испании, Италии, Германии, США, Канады, России, а также родственники, близкие которых находятся на заработках в Португалии, России, Израиле, Чехии, Италии, США, Канаде и Польше.

События освящения монумента предшествовала Архиерейская Литургия, которую возглавил Архиепископ и Митрополит Василий (Семенюк), а с духовным словом к паломникам обратился Владыка Иосиф (Милян).

В совместной молитве за мигрантами и их семьями участвовали высокоуважаемые гости: генеральный директор фонда «Мигрантес» Епископской Конференции Италии Монсиньйор Жан Карло Перего, директор фонда «Мигрантес» Римского викариата Монсиньйор Пьер Пауло Феликоло, национальный координатор пастырства украинцев в Италии в. Владимир Волошин, настоятель Собора св. Софии в Риме (Италия). Марко Семеген, секретарь Апостольской Нунциатуры в Замбии в. Андрей Евчук, духовник паломничества «Самбор-Зарваница» а. Антон Борис и другие.

Памятник сооружен при поддержке и пожертвованиях: фонда «Мигрантес» Рим (Италия), церковных общин Италии, Испании, Португалии, Пасторально-миграционного отдела УГКЦ, пеших паломников паломничества мигрантов и их семей «Самбор-Зарваница».