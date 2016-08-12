В УГКЦ утверждают, что незаконное строительство наносит вред Патриаршему собору

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) обратилась в Генеральную прокуратуру Украины из-за незаконного строительства многоэтажки вблизи Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве на улице Никольско-Слободской.

В распространенном заявлении УГКЦ говорится, что это строительство провоцирует разрушения Патриаршего собора, сообщает Zaxid.net.

УГКЦ настаивает на том, что строительство жилого комплекса вблизи храма является незаконным и таким, что наносит значительный ущерб зданию Патриаршего собора, противоречит интересам жителей жилого квартала, расположенного вблизи и общества в целом.

«Незаконное строительство должно прекратиться, а негативные последствия устранены; все побочные вопросы, которые возникают в этой ситуации, должны решаться исключительно в правовом поле; все причастные к решению этого дела должны действовать исключительно с требованиями действующего законодательства Украины, а в случае государственных служащих – также в соответствии с их должностных инструкций; допустимыми являются только такие обсуждения и поиски путей решения, которые происходят публично и с привлечением всех заинтересованных сторон», – говорится в заявлении.

«Исходя из наших исконных принципов, наша позиция в сложившейся ситуации с незаконным строительством возле Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве, остается неизменной. Мы не можем терпеть все предыдущее беззаконие, что нарушает интересы общества и может привести к разрушению Собора, поэтому, мы настаиваем на восстановлении справедливости и законности», – добавили в УГКЦ.

Как отмечается в документе, восстановление справедливости заключается в возврате целевого назначения пяти участкам, из которых сформирован один в 7,07 га, до состояния, существовавшего до их изменения в 2007году. В заявлении также названы эти участки.

«Мы верим, что украинское общество достаточно зрелое, чтобы решать все проблемы в рамках Закона Божьего и Украинского Государства», – резюмировали в УГКЦ.