Вице-президента США хотят отлучить от Церкви

Конференция католических епископов США требует отлучить вице-президента США Джозефа Байдена за активное участие в так называемом бракосочетании двух содомитов, сотрудников Белого дома. Байден провёл церемонию в качестве тамады, сообщает katehon.com.

"Когда известный политик-католик публично и намеренно проводит церемонию бракосочетания двух людей одного пола, то растет замешательство по поводу католического учения о браке и соответствия нравственным обязательствам католиков", - справедливо сказано в совместном заявлении еспископов.

Известно, что Байден, поддерживающий аборты и содомию, регулярно посещает католические мессы. С какой целью, правда, не уточняется.