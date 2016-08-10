В Украинском католическом университете освятят уникальную многоярусную церковь Софии – Премудрости Божией

В Украинском католическом университете Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав освятил церковь Софии – Премудрости Божией. Храм уникален не только для Львова, но и для Украины. Ведь в одном здании на разных ярусах будут функционировать три храма: наземный уровень – церковь Софии – Премудрости Божией, на нижнем – еще два: храм Святого Климентия Папы Римского и церковь Гроба Господня, сообщает Католический обозреватель.

Церковь Гроба Господня – это отражение І в., место больше для частной молитвы. Храм Климентия Папы Римского будет отражать III–IV ст. – времена, когда христианство еще не было разделено. Это открывает большие экуменические возможности. Храм Климентия Папы Римского должен стать местом формации, дискуссий, встреч и общения. На верхнем ярусе будет храм Софии – Премудрости Божией.

«Сложно вспомнить, когда в последний раз на украинской земле освящалась университетская церковь. То мы были без университетов, то от нас отбирали Церковь. Запреты и преследования культуры и религии, взаимный страх, искусственная и губительная вражда между разумом и верой делали невозможным такой праздник, который состоится 11 сентября во Львове.

Новая церковь УКУ должна быть улыбчивой. Новый городок Украинского католического университета, в центре которого появился новый храм Святой Софии – Премудрости Божией, строится именно на месте, где коммунистическая партия планировала возвести свой мощный административный и культурный центр. Эта церковь призвана говорить с современным человеком», – отмечает президент УКУ владыка Борис (Гудзяк).

При церкви будет действовать также духовно-пасторальный центр. Здесь предусмотрены места для исповеди, разговора, встреч. Центр начнет работу после освящения храма.

Храм будет открыт для общественности Львова, а не только для среды УКУ. В здании установлен лифт и обустроены пандусы. Поэтому люди с особыми потребностями и лица, которым трудно подниматься по лестнице, смогут беспрепятственно попасть на любой уровень храма.

«В Западной Украине был большой перерыв в церковной архитектуре, начиная с 1930-х годов. И принимая во внимание, собственно, ту брешь, я считаю, что нужно делать мост к истокам, традиции, чтобы позже могла появиться современная украинская архитектура. И тогда она будет иметь свою идентичность, а не будет просто современной формой без содержания. Особенно это важно для университета, который хочет восстановить не только церковно-строительные, но и обрядовые традиции, которые ушли в подполье в свое время», – отмечает американский архитектор с украинскими корнями, архитектор церкви Софии – Премудрости Божией Иван Бережницький.

В храме уже освятили колокола, которые назвали в честь святого Папы Иоанна Павла II, Патриарха Иосифа Слепого, Блаженнейшего Мирослава-Ивана Любачивского – фигур, без которых невозможно представить историю Украинского католического университета.