Папа Римский направил послание олипийской команде спортсменов-беженцев

Папа Римский Франциск направил личное послание сборной команде спортсменов-беженцев, впервые в истории выступающей на Олимпийских играх. Об этом сообщает NEWSRu.com со ссылкой на ТАСС.

По информации Службы печати Святого престола, понтифик выразил свою решительную поддержку беженцам во всем мире "в момент, когда войны и бедность каждый день увеличивают число людей, вынужденных покидать свои страны".

Римский первосвященник, обращаясь к команде беженцев, выражает надежду на то, что "благодаря всем атлетам этой команды человечество поймет, что мир на планете возможен". Папа пообещал болеть за эту команду.

Итальянская католическая газета Avvenire отмечает, что знаменосцем сборной команды беженцев на церемонии открытия Олимпийских игр стала 18-летняя пловчиха Юсра Мардини, родившаяся в Дамаске. Команда выступает под олимпийским флагом, а в случае победы спортсменов при их награждении будет звучать олимпийский гимн. Создание команды беженцев явилось совместной инициативой Международного олимпийского комитета (МОК) и ООН. Все расходы на участие команды, включая обеспечение спортивной формой, берет на себя организация "Олимпийская солидарность", находящаяся под контролем МОК.

В канун открытия Игр Папа Франциск пожелал, чтобы Олимпиада послужила примирению и солидарности. "В мире, где отчаянно не хватает терпимости и примирения, надеюсь, дух Олимпийских игр послужит не только стремлению к премиальным медалям, но чему-то гораздо более важному, а именно формированию общности, в которой царит солидарность, основанная на признании того, что все мы - члены одной большой семьи", - заявил суверен Ватикана.

В состав команды беженцев вошли десять спортсменов: Рами Анис (плавание, Сирия, представляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Бельгии), Йеш Пур Биэль (бег на 800 м, Южный Судан, НОК Кении), Джеймс Ньянг Чинджик (бег на 400 м, Южный Судан, НОК Кении), Йонас Кинде (марафон, Эфиопия, НОК Люксембурга), Анжелина Нада Лохалит (бег на 1500 м, Южный Судан, НОК Кении), Полоп Мисенга (дзюдо, Демократическая Республика Конго, НОК Бразилии), Юсра Мардини (плавание, Сирия, НОК Германии), Йоланде Букаса Мабика (дзюдо, Демократическая Республика Конго, НОК Бразилии), Поуло Амотун Локоро (бег на 1500 м, Южный Судан, НОК Кении), Роуз Нафик Локоньен (бег на 800 м, Южный Судан, НОК Кении).