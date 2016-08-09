Католическая Церковь на Филиппинах начала акцию "Не убий" против досудебных убийств, которые совершает полиция

Католическая Церковь на Филиппинах начала акцию «Не убий», которая призвана способствовать повышению уважения к человеческой жизни. Церковь остро осуждает досудебные казни, которые приобрели размах на Филиппинах с приходом к власти нового президента, информирует Голос на русском со ссылкой на агентство «Fides».

По данным неправительственных организации уже более 400 человек стали жертвами убийств, которые практикует филиппинская полиция в борьбе с наркокартелями. Многие считают главным вдохновителем этих убийств нового филиппинского президента Родриго Дуарте.

Запущенная Церковью кампания в первую очередь должна объединить родственники семей жертв внесудебных убийств полицейских. Отец Атилано Фахардо, один из организаторов акции «Не убий» призывает родственников жертв к общей молитве, чтобы в государстве восстановилось уважение к человеческой жизни.

Конференция католических епископов Филиппин на прошлой неделе своим обращение к филиппинскому народу остро осудила практику внесудебных убийств, которые совершает полиция и так называемые народные дружины президента Дуарте, как преступления, которые нарушают фундаментальные человеческие права.