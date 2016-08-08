УГКЦ готовит 18-21 августа IV Всецерковное паломничество к Патриаршему собору
14:46, 08 августа 2016Католицизм
981
В УГКЦ 18-21 августа пройдет IV Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви в Киеве.
В процессе приготовлений к поездке в Патриаршем соборе начали работы, связанные с озвучкой храма и площади вокруг него.
Как сообщает пресс-служба Патриаршего собора, начат также организационный процесс по установлению над храмом крупнейшего колокола, имя которого Архистратиг Михаил. Колокол был изготовлен в Королевской колокольной Голландии, а вес его составляет 4 тонны.
Кроме того, во время паломничества будет происходить съезд катехизаторов со всей Украины, приуроченный 25-летию легализации УГКЦ и начала катезаторской деятельности в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter