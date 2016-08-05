Капеллан УГКЦ освятил реабилитационное отделение для военных

Капеллан Военно-медицинского клинического центра Западного региона о. Андрей Хомишин 5 августа 2016 года благословил помещение реабилитационного отделения им. Маркияна Паславського, который находится на территории Львовского государственного экспериментального предприятия средств передвижения и протезирования (г. Львов),сообщает Христианский портал КИРИОС.

Отделение было создано с помощью "Фонда Паславского" и "Международного Альянса Братской помощи" в честь американца украинского происхождения Маркияна Паславского, бойца батальона Донбасс, который трагический погиб под Иловайском, защищая суверенность и независимость Украины.

Добавим, что специалисты реабилитационного учреждения будут предоставлять возможность людям всех возрастных категорий, которые потеряли конечности, включая и украинских военных, научиться нормально жить, несмотря на протезирование конечностей. В Центре будут проводиться учения по восстановлению ежедневных бытовых навыков: приготовление пищи, занятий спортом, обучению вождения автомобиля.