Венгерский архиепископ против мусульманской миграции

Архиепископ Веспрема монс. Джюла Марфи предостерегает Европу перед массовой мусульманской миграцией, сообщает "Католический обозреватель".

«Джихад для мусульман – это принцип веры. Это означает, что они должны распространяться. Вся Земля должна стать Дар аль-Ислам, то есть исламской территорией, путем введения шариата – исламского закона», - сказал венгерский Архиепископ в интервью изданню «Riscossa Cristiana».

По мнению Архиепископа Марфи, мотивом, хотя он допускает и существование других мотивов, мусульманской миграции является завоевание территории Европы для ислама. Веспремский Архипастырь также отметил, что мусульманская миграция в Европу имеет финансовую поддержку арабских мусульманских банков – «Они не позволяют им уехать в Катар и Объединенные Арабские Эмираты, но дают им деньги, чтобы они приезжали сюда», - сказал Архиепископ.

Комментируя миролюбивые заявления Папы Франциска в отношении ислама, Архиепископ Мерфи сказал, что Папа должен быть осторожным, чтобы не вызвать мусульманскую мести против христиан Ближнего Востока.

«То что мы любим волков, как Божьи творения, не означает, что мы должны позволить им войти среди овец, даже если они приходят в овечьей шкуре», - заявил Архиепископ – «Это не их вина, что они хотят занять Европу. Это наша вина, если мы это позволим».

Венгерский Архиепископ напомнил, что Иисус требовал от своих учеников быть без зла как голуби, но мудрыми как змеи.