Представители Ватикана начнут акцию "Папа для Украины"

В начале августа в Украину прибыли представители Ватикана и международного Каритаса, чтобы таким образом начать работу акции «Папа для Украины». Об этом сообщил портал CREDO.

С очередным визитом, чтобы начать рабочую фазу акции «Папа для Украины», то есть непосредственное оказание помощи Его Святейшеством жертвам войны в восточных регионах Украины, прибыли монсеньор Джампьетро Даль Тозо, секретарь Папского Совета «Cor Unum», и его ассистент п. Джованни Бьянкини. К ним присоединились п. Сюзанна Ткалец, директор Гуманитарного департамента «Caritas Internationalis», и Предраг Ранич, технический ассистент «Caritas Internationalis», который будет постоянно проживать в Украине в течение всего периода папской гуманитарной акции и станет членом Технического комитета, учрежденного Папой Франциском под председательством Его Преосвященства Епископа Яна Собило. Кроме уже указанного Предрага Ранича, постоянного представителя «Cor Unum», членами Комитета являются Руслан Лавлинский, вице-президент, Лиля Христенко, финансовый менеджер, и Денис Тарасов, юридический консультант.

Представители Святого Престола вместе с Апостольским Нунцием в Украине архиепископом Клаудио Гуджеротти встретились с местным Комитетом и определили оперативные детали гуманитарной акции, которая конкретно начнется 1 сентября 2016 года.

Папа Франциск уже направил финансовый взнос, сделанный из его личного фонда, в сумме 5 миллионов евро, к которому будут добавлены пожертвования, собранные 24 апреля ц. г. во всех католических общинах Европы для Украины, и пожертвования, собранные в тот же день Украинской Греко-Католической Церковью и переданы Фонду.

Всю конкретную информацию по условиям подачи заявки на получение помощи из этого благотворительного фонда, будет опубликовано в ближайшее время на веб-странице акции «Папа для Украины», http://popeforukraine.com.ua/, открытой в интернете именно с этой целью.