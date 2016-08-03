Во Франции состоялось прощание со священником Жаком Амелем, убитым исламистами

В кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Руане 2 августа 2016 г. торжественно попрощались с о. Жаком Амелем. 85‑летний священник 26 июля был убит исламистами, которые перерезали ему горло во время проведения Святой Мессы. По дороге в Краков Папа Франциск назвал его «святым священником, который умер в момент жертвования молитвы за мир». Об этом сообщает «Католицький оглядач».

На гроб убитого священника положили белый орнат и красную стулу — символ мученической смерти. Во время Мессы прозвучало чтение из Нагорной проповеди, где особенно выразительными стали слова Иисуса: «Блаженны вы, когда вас преследуют ради Меня». Архиепископ Руана Доминик Лебрюн подчеркнул в проповеди, что в. Амель «составил наивысшую жертву, служа Жертву Христову».

Тех, кто пришел на литургию, он назвал «семьей о. Жака, соединенной вместе, чтобы таких трагедий больше не происходило». Он молился, чтобы убитый священник стал для всех знаком прощения и любви. Также призвал собравшихся, особенно тех, кто уже потерял дорогу к Церкви, чтобы, вспоминая мученическую смерть этого священника, зашли к какому-то храму на минуту молитвы, чтобы показать: зло и смерть не имеют последнего слова. О таком знаке солидарности он просил не только католиков.

Литургию возглавили епископ Руана и председатель Конференции французского епископата Жорж Понтье. В богослужении приняли участие более 2 тыс. людей (столько может вместить собор, и еще много людей были перед входом), не только католиков, но и представителей мусульманских сообществ, которые стремились отдать дань памяти так варварски убитому священнику. Прибыла также группа молодежи (150 человек), которая как раз вернулась со Всемирного дня молодежи. В храме был министр внутренних дел Франции Бернар Казанова и представители местных и региональных властей. Литургия проходила при усиленных мерах безопасности.

В воскресенье в этом самом кафедральном соборе молились о мире. В литургии, которую возглавил местный ординарий, приняли участие около 1,5 тыс. католиков и 150 мусульман, которые своим присутствием в католическом храме показывали свое сопротивление против всякого терроризма.