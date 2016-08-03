Во Франции состоялось прощание со священником Жаком Амелем, убитым исламистами

12:57, 03 августа 2016
Католицизм
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Месса в храме Пресвятой Девы Марии. Фото: REUTERS.

В кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Руане 2 августа 2016 г. торжественно попрощались с о. Жаком Амелем. 85‑летний священник 26 июля был убит исламистами, которые перерезали ему горло во время проведения Святой Мессы. По дороге в Краков Папа Франциск назвал его «святым священником, который умер в момент жертвования молитвы за мир». Об этом сообщает «Католицький оглядач».

На гроб убитого священника положили белый орнат и красную стулу — символ мученической смерти. Во время Мессы прозвучало чтение из Нагорной проповеди, где особенно выразительными стали слова Иисуса: «Блаженны вы, когда вас преследуют ради Меня». Архиепископ Руана Доминик Лебрюн подчеркнул в проповеди, что в. Амель «составил наивысшую жертву, служа Жертву Христову».

Гроб с телом убитого священника. Фото: REUTERS.

Тех, кто пришел на литургию, он назвал «семьей о. Жака, соединенной вместе, чтобы таких трагедий больше не происходило». Он молился, чтобы убитый священник стал для всех знаком прощения и любви. Также призвал собравшихся, особенно тех, кто уже потерял дорогу к Церкви, чтобы, вспоминая мученическую смерть этого священника, зашли к какому-то храму на минуту молитвы, чтобы показать: зло и смерть не имеют последнего слова. О таком знаке солидарности он просил не только католиков.

В богослужении приняли участие свыше 2 тыс. людей. Фото: REUTERS

Литургию возглавили епископ Руана и председатель Конференции французского епископата Жорж Понтье. В богослужении приняли участие более 2 тыс. людей (столько может вместить собор, и еще много людей были перед входом), не только католиков, но и представителей мусульманских сообществ, которые стремились отдать дань памяти так варварски убитому священнику. Прибыла также группа молодежи (150 человек), которая как раз вернулась со Всемирного дня молодежи. В храме был министр внутренних дел Франции Бернар Казанова и представители местных и региональных властей. Литургия проходила при усиленных мерах безопасности.

В воскресенье в этом самом кафедральном соборе молились о мире. В литургии, которую возглавил местный ординарий, приняли участие около 1,5 тыс. католиков и 150 мусульман, которые своим присутствием в католическом храме показывали свое сопротивление против всякого терроризма.

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