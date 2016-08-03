Папа Франциск учредил комиссию для изучения возможности посвящения женщин в сан дьякона

Папа Римский Франциск учредил специальную комиссию для изучения возможности посвящения женщин в сан дьякона в Римско-Католической Церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Председателем комиссии назначен архиепископ Луис Франческо Ладария-Феррер, секретарь ватиканской конгрегации доктрины веры.

О возможности создания подобной комиссии понтифик говорил в мае нынешнего года, выступая перед участницами совещания глав религиозных женских католических организаций в Риме. "Церковь нуждается в том, чтобы женщины принимали более активное участие в процессе принятия решений. Они даже могут возглавлять ведомство в Ватикане", - заявил Франциск.

В феврале минувшего года, обращаясь к частникам пленарной сессии Папского совета по культуре, Франциск отметил, что женщинам пора "почувствовать себя не гостьями, а полноправными участницами различных сфер общественной и церковной жизни".

Дьякон (от греческого diakonos - служитель) - низший священный сан в церкви. Дьяконы помогают в ходе богослужений священнослужителям, имеющим более высокий сан - священникам и епископам. В Римско-католической церкви дьяконы по поручению священника могут совершать некоторые обряды, такие как крещение и заключение церковного брака.