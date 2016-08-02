Папа Римский избрал Панаму для проведения Всемирного Дня Молодёжи
Через три года Панама станет местом проведения Всемирного Дня Молодёжи. Об этом заявил Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus после заключительной мессы XXXI Всемирного Дня Молодёжи в Кракове, пишет prochurch.info.
«Дорогие братья и сёстры, - сказал понтифик, - в конце этого праздника я хотел бы присоединиться ко всем вам и воздать благодарность Богу, Отцу бесконечной милости, ибо Он даровал нам пережить этот Всемирный День Молодёжи». «Огромное спасибо вам, дорогие молодые люди! Вы наполнили Краков энтузиазмом вашей веры, - продолжил Папа. - Святой Иоанн Павел II возрадовался с Небес, и он поможет вам нести повсюду радость Евангелия».
«В эти дни мы испытали красоту всеобщего братства во Христе, сердце нашей жизни и надежды. Мы слышали Его голос, голос Доброго Пастыря, живущего среди нас. Он говорил к сердцу каждого из вас; Он обновил вас Своей любовью, дал вам почувствовать свет Своего прощения, силу Своей благодати, - продолжил Папа Бергольо. - Именно Он дал вам испытать реальность молитвы. Это было самое настоящее наполнение ‘духовным кислородом’, которое поможет вам жить и ходить в благодати по возвращению домой к вашим общинам».
«Здесь, рядом с алтарём, есть образ Пресвятой Девы Марии, который почитал Иоанн Павел II в святилище Кальварии, - сказал далее Папа. - Она, наша Матерь, учит нас плодотворности опыта, пережитого здесь, в Польше; на своём примере Мария учит нас не тратить понапрасну полученный дар, но хранить его в сердце, дабы он расцветал и плодоносил с помощью Святого Духа. Таким образом каждый из вас, со своими ограничениями и слабостями, может быть свидетелем Христа там, где он живёт, в семье, приходе, в объединениях и группах, в местах учёбы, работы, служения, развлечения, - повсюду, куда бы Провидение ни направляло вас на вашем пути».
«Провидение Божье всегда нам предшествует», - сказал Папа. Следующий этап великого паломничества, начатого в 1985 году святым Иоанном Павлом II, следующий Всемирный День Молодёжи - после двух на епархиальном уровне - состоится в 2019 году в Панаме», - заявил Святой Отец.