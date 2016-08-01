Католическая Церковь в Польше не будет причащать разведенных, вступивших во второй брак

Священники не должны допускать к причастию вступивших в повторный брак после развода. Об этом заявил 27 июля президент национальной епископской конференции архиепископ Познанский Станислав Гадецкий, передаёт «Благовест-инфо».

Наблюдатели отмечают, что с этим заявлением архиепископ Гадецкий выступил всего за несколько часов до прибытия в Польшу Папы Франциска, который – в своем апостольском обращении «Amoris laetitia» – сформулировал более гибкое отношение к участию второбрачных в таинствах Католической Церкви.

«Вопрос о причащении разведенных, вступивших в повторный брак, не может быть разрешен в исповедальне в течение двух минут и даже в течение нескольких лет, -- заявил глава польского епископата. – Священники и миряне должны осознавать, что если брак был совершен законно, не существует никаких оснований для допуска к причастию повторно женившихся разведенных».

Архиепископ ссылается на подписанный Папой Иоанном Павлом II документ о семье, который гласит, что второбрачные разведенные не могут приступать к причастию. Гадецкий также напоминает, что обращение Папы Франциска учитывает рекомендации польской делегации, которая «подтвердила, что мы не можем преднамеренно нарушать заповеди Христа, относящиеся к разводу».

В своем апостольском обращении, составленном по итогам двух синодов по вопросам семьи, Папа Франциск, подчеркивая верность учению Католической Церкви о семье, выступает, тем не менее, за большую гибкость в отношении к разведенным, вступившим в повторный брак. Понтифик напоминает, что «никого нельзя осудить окончательно, поскольку это противоречит логике Евангелия».