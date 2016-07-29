Папа Римский посетил один из главных символов холокоста в Польше

Папа римский Франциск в ходе визита в Польшу в рамках католического съезда Всемирные дни молодежи посетил бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Визит понтифика транслировало Польское телевидение, сообщает РИА Новости.

Франциск, который прибыл к Аушвицу на автомобиле, прошел пешком через ворота бывшего концлагеря с надписью Arbeit macht frei ("Труд освобождает"), как это делал во время своего визита в это место его предшественник, папа римский Иоанн Павел II.

По пути к блокам концлагеря понтифик задержался и совершил краткую молитву на месте, где выступал с призывами польский священник Максимилиан Кольбе, который добровольно предложил замкоменданту лагеря стать "смертником" вместо другого заключенного. В 1982 году Иоанн Павел II причислил Кольбе к лику святых.

У входа в 11-й блок бывшего концлагеря, называемого "блоком смерти", Франциска встретила премьер-министр Польши Беата Шидло, прадедушка которой погиб в Аушвице. Папа римский также пообщался с 12 бывшими узниками концлагеря — поляками, евреями и цыганами-синти. После этого понтифик посетил Стену смерти, возле которой расстреливали узников концлагеря.

Понтифик прошел коридорами 11-го блока лагеря, помолился в камере, где скончался Кольбе, после чего осмотрел помещения здания и оставил запись в Книге памяти. На обратном пути понтифик вновь предпочел пройти через ворота концлагеря пешком и в одиночестве.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Папа Франциск приехал в Польшу в рамках католического съезда "Всемирные дни молодежи", который проходит в Кракове 26-31 июля. Местные власти ожидают, что на мероприятие прибудут порядка двух миллионов участников из 185 стран.