УГКЦ объявила большое паломничество украинских мигрантов Европы

По инициативе Пасторально-Миграционного Отдела УГКЦ 21-22 октября в Фатиме (Португалия) в контексте съезда епископов восточных католических церквей Европы запланировано также проведение Форума мигрантов Европы на тему: «Инициативы Церкви и общественных организаций по оживлению духовной и общественной жизни новейших украинских мигрантов в Европе в свете современных вызовов».

Кроме того в эти дни запланировано и паломничество украинских мигрантов Европы в Фатиму. К проведению указанных мероприятий активно приобщится УГКЦ в Италии и Испании, сообщает Союз украинцев в Португалии.

В рамках этой поездки, а также встречи восточных католических епископов, темой которой является миграция, Церковь проведет форум мигрантов Европы, чтобы задуматься над проблемами миграции, сохранить свою религиозную, церковную идентичность, поработать над системой ценностей. Эти события будут происходить накануне 100-летнего юбилея со времени откровения Пресвятой Богородицы детям в Фатиме, который будут праздновать в следующем году.

Согласно решений общих собраний УГКЦ в Италии и Испании в форуме примут участие 1-2 священники и 1-8 мирян-мигрантов от каждой страны.

Паломничество украинских мигрантов Европы в Фатиму.

- молитвенное намерение: «Мир в Украине и в мире».

- Место и дата: Фатима (Португалия), 22-23 октября.

- Участники: приходы, церковные организации, общества, сообщества и все желающие (ограничений нет).