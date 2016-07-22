Деятельность Межепархиальной экологической сети представили министру экологии Украины

В Киеве состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака и руководителя Бюро УГКЦ по вопросам экологии д-ра Владимира Шереметы, сообщает Экобюро УГКЦ.

Руководителю Минприроды Украины было представлено служение Украинской Греко-Католической Церкви для сохранения созданного Богом мира и приумножения природного наследия, что является одним из аспектов миссии Церкви в современном мире. В частности была представлена деятельность Межепархиальной экологической сети, издательская деятельность и разнообразные духовные, образовательно-воспитательные и практические инициативы экологической направленности.

В завершение стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество в сфере экологического образования и воспитания для сохранения общего дома и целостного и устойчивого развития.