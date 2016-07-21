На интерактивную карту УГКЦ нанесено три локации в ОАЭ (укр.)

За другий місяць адміністрування інтерактивної карти УГКЦ нанесено позначки 5 соборів, 267 храмів, 39 дерев'яних церков (переважно на Закерзонні), 10 каплиць, 12 монастирів і 1 навчального закладу. Разом 334 об'єкти. Для порівняння – минулого місяця було нанесено 135 об'єктів, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Зокрема було додано найпівнічнішу парафію України у місті Славутич Київської області. На карту нанесено місце будівництва храму, а в описі додана локація, де поки що проходять богослужіння.

Цікавинкою є позначки українського греко-католицького душпастирства в Об'єднаних Арабських Еміратах. Було нанесено три локації УГКЦ в ОАЕ, де відбуваються Літургії. Адміністративно українська греко-католицька громада в Еміратах підпорядковується Апостольському вікаріату Південної Аравії.

Також було нанесено дві цікаві каплиці. Перша – це нещодавно освячена каплиця на території військової частини в селі Семиполки на Київщині. Друга – це каплиця Святого Андрія в санктуарії Божого Милосердя в Кракові.

Фактично, за цей час повністю було нанесено позначки п'яти адміністративно-територіальних одиниць УГКЦ: Перемишльсько-Варшавської архиєпархії, Вроцлавсько-Гданської єпархії, Апостольського екзархату в Німеччині та Скандинавії, Кримського екзархату та Харківського екзархату.

Зараз робота триває головно над додаванням позначок Кам'янець-Подільської єпархії, Київської архиєпархії та локацій УГКЦ у Канаді й США. Також додаємо ті об’єкти, інформацію про які отримуємо на електронну адресу mapugcc@gmail.com.

«Велика частина позначених сакральних об’єктів Церкви містить інформацію про історію, розклад богослужінь, контакти, фото, а деякі й відео. Проте є значна частина, де ще бракує цієї інформації. Тому просимо тих священиків, монахів і монахинь та мирян, які знайдуть відповідну позначку свого храму, каплиці, монастиря, навчального закладу, музею, перевірити її і в разі виявлення неточностей чи потреби доповнень писати на адресу: mapugcc@gmail.com. Також пишіть нам усі ті, хто ще не знаходить своєї інформації», – сказав у коментарі о. Ігор Яців, керівник Департаменту інформації УГКЦ.

Як ми повідомляли, 11 квітня 2016 року Департамент інформації УГКЦ презентував новий інтернет-проект «Інтерактивна карта УГКЦ». Карту створено в рамках Року Божого милосердя, який триває в УГКЦ і у всій Католицькій Церкві з 8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 року.