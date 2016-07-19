Католические епископы на острове Хортица обсудили состояние современной семьи

В рамках запланированного, Патриаршая комиссия по делам Семьи УГКЦ, собрала председателей комиссий Экзархатов и Епархий церкви и их представителей, на острове Хортица на базе отеля Хортица, с участием Преосвященного Владыки Дмитрия (Григорака), сообщает Христианский портал Кириос.

Целью встречи было обсуждение жизни современной семьи в Украине, реалии, в которых оказалась Украинская семья, и пути их преодоления.

Говоря об опасностях перед которыми оказался институт семьи, «мы сегодня наблюдаем очень интересный и опасный феномен – институт семьи в глобальном измерении пытаются уничтожить с помощью новой идеологии».

Об этом в своем заявлении говорят католические епископы восточного и западного обряда, указывая на очередную опасность нового порабощения украинского народа. Эта опасность называется идеологией гендера. Это еще один способ убивать жизнь. Сегодня эту идеологию пытаются представить семью как конструкцию, которую можно смонтировать или размонтировать.