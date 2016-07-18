Предстоятель УГКЦ рассказал, почему нынешнее паломничество в Зарваницу является необычным (укр.)

Ми як Божий народ, який зійшовся на цю прощу до Зарваниці, маємо цього року прямо обов’язок стати перед Богом і урочисто визнати великі дари і благодаті, які Господь вчинив і чинить нашому народові… Про це сказав Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав на зустрічі з молоддю під час загальнонаціональної прощі до Зарваниці.

Предстоятель подякував молодим людям за те, що прийняли запрошенням на прощу до Зарваниці.Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Блаженніший Святослав відзначив, що його зустріч з молоддю і всенаціональна проща до Зарваниці є дуже особливою, яка дуже відрізняється від прощі до Зарваниці у попередні роки.

«Тому що ця проща відбувається в особливий надзвичайний святий Рік, який Папа Франциск проголосив для Католицької Церкви в цілому світі як святий Рік Божого милосердя», – сказав Архиєрей.

Він відзначив, що як і у всіх катедральних соборах УГКЦ, так і в Зарваниці є відкриті двері Божого милосердя.

За його словами, для того, щоби отримати повний відпуст і піти з цього місця розв’язаними від наших тягарів і немочей, отримати Божі ліки на наші рани, які ми називаємо Божим милосердям є декілька умов.

«Перша і, можливо, найважливіша – це є сповідь. Бо що є за проща без сповіді?! А потім помоліться в наміренні Святійшого Отця «Отче наш», «Богородице Діво», і потім пройдіть через двері Божого милосердя, які так широко відкриті в Соборі Зарваницької Богоматері», – попросив Глава Церкви.

Архиєрей вважає, що під час сповіді ми б мали визнати усе погане, що ми вчинили, водночас визнати, урочисто проголосити нашу відповідь віри в усе те добро, яке Господь Бог учинив нам і всьому нашому народові. «Вершиною прощі, – каже Блаженніший Святослав, – є Служба Божа. Але найважливішим моментом, кульмінацією Літургії є подяка Богові, коли ми дякуємо Йому за всі добродійства. Гадаю, ми як Божий народ, який зійшовся на цю прощу до Зарваниці, маємо цього року прямо обов’язок стати перед Богом і урочисто визнати великі дари і благодаті, які Господь вчинив і чинить нашому народові».

Ми завжди нарікаємо, відзначив духовний лідер греко-католиків, кажемо Богові, що Він ще нам не зробив. На його думку, цього року є так важливо згадати кілька важливих історичних дарів і благодатей, які ми від Господа Бога отримали. «Цього року ми урочисто святкуватимемо 25 років Незалежності Батьківщини. Святкуватимемо 25 років розвалу Радянського Союзу – розвалу імперії зла. Хіба це не дар Божий. Це той дар, який хотіли бачити і за що віддавали своє життя найкращі сини і доньки нашого народу…» – вважає Глава Церкви. «І ми повинні цей дар захистити. І бути готовим віддати найдорожче, що дав нам Бог, – своє життя», – додав Глава УГКЦ.

Він нагадав, що сьогодні багато ЗМІ подають лише негативні новини. «Прошу вас, не піддавайтеся цим навіюванням. Пригадуйте, що Бог доброго зробив і робить вам кожного дня», – попросив Предстоятель. А також щодня перед сном робити іспит сумління: що доброго зробив мені Бог і що я зробив: більше добра чи зла.

«Нехай Богородиця, до якої ми сьогодні прийшли, відкриє нам Двері милосердя», – побажав Блаженніший Святослав.