Всеукраинские летние паломничества пройдут в разных уголках Украины

В дни 16-17 июля греко-католики со всей Украины и из-за рубежа осуществляют паломничество в Марийский духовный центр в Зарванице, Тернопольской области, а римо-католики собираются во Всеукраинском санктуарии Матери Божьей Святого Скапулярия в городе Бердичеве Житомирской области. Духовенство и верующие благодарят за возрождение и укрепление структур Католической Церкви в независимой Украине и молятся за прекращение военных действий на Донбассе, за мир и согласие в государстве, сообщает Радио Ватикана.

Торжества в Зарванице возглавит Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук. Особыми гостями паломничества будут Председатель Польской Епископской Конференции архиепископ Станислав Ґондецький, Митрополит Познаньский, и делегация из австрийского города Ґрац. Возглавить відпустову Святую Мессу в Бердичеве приглашены архиепископа Томаша Пету, Митрополита Астаны, Казахстан. Среди гостей также ожидаются епископы из Польши, Франции и Молдовы.

На прошлой неделе в Украине состоялось 15-е Паломничество Мира и Соединение в Марийском санктуарии в Большевцах на Ивано-Франковщине. Там торжества возглавлял Председатель Конференции Римо-Католических Епископов Украины Архиепископ-Митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий, который также шел пешком с группами паломников.