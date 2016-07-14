С 1 августа первая женщина займет должность в руководстве пресс-службы Ватикана

Палома Гарсиа Овехеро, которая с 1 августа вступит в должность заместителя директора Зала Печати Св. Престола, рассказала в интервью Радио Ватикана, как она восприняла свое новое назначение.

«Огромное спасибо Папе, Церкви и прежде всего Богу! Разумеется, мне немножко страшно, но в то же время я спокойна, потому что знаю: это не мой выбор, никогда я об этом не думала и не могла себе этого вообразить. В этом решении нет риска ошибиться, потому что решение принято другими».

После своего назначения Палома и Грег – новый директор Зала Печати – встретились с Папой Франциском на частной аудиенции.

«Он попросил нас, чтобы его послание было распространено повсюду. Он говорил очень серьезно: мягко, но в то же время с серьезным лицом». Папа «попросил нас быть уравновешенными, верными и ясными, в том числе и с ним», - сказала Палома Овехеро, объединив эти качества в понятие «парресии».

Итак, Палома Гарсиа Овехеро – первая женщина в руководстве ватиканской пресс-службы. Можно ли это назвать знамением эпохи?

«По-моему, знамение эпохи – это нормальность. Революция Папы Франциска – это революция нормальности, естественности и, можно сказать, логики. Сколько человек работают на Радио Ватикана? Сколько из них женщин?… Для меня это совершенно нормально».

Палома признается, что она пока не знает, какая именно работа ее ожидает в Зале Печати.

«Но я знаю, что моя задача будет заключаться в помощи Грегу, я должна буду помочь ему увидеть то, что он, может быть, из-за своей функции, не может увидеть или услышать, - и, в конечном счете, помочь Папе».

Отец Ломбарди «оставляет нам прекрасно организованный Зал Печати, полный профессионалов. Так что у нас есть оркестр, и он играет хорошо», - заявила Палома Гарсиа Овехеро, которая признается, что единственное, с чем ей жалко расставаться, - это работа на радио.