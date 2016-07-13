Культовые сооружения Прикарпатья защитят от пожаров

На прошлой сессии Ивано-Франковского областного совета были приняты изменения в региональную программу «Духовная жизнь» на 2016-2020 годы и выделены средства для противопожарной защиты культовых сооружений, сообщает Блиц-Инфо.

Председатель областного совета Александр Сыч убежден, что выделение средств на такие мероприятия является важным для туристического потенциала Прикарпатья, ведь мало где в Украине остались такие древние храмы: "Приняв программу "Духовная жизнь" мы имеем возможность сотрудничать с церковью, оказывая финансовую поддержку.

На прошлой сессии мы внесли изменение, чтобы выделить средства на противопожарные мероприятия для охраны наших старинных храмов, поскольку участились случаи самовозгорания или возгорания от других причин. Чтобы предвосхитить такие случаи, решили выделить средства на защиту стареньких храмов. Ведь Прикарпатье привлекает туристов своей аутентичностью и старинные храмы играют в этом большую роль".

Согласно документу, в течение пяти лет на софинансирование противопожарных мероприятий планируется выделить из областного бюджета 3 миллиона 100 тысяч гривен. В частности в 2016 году на содействие обеспечения пожарной охраны с привлечением техники во время проведения религиозных мероприятий должны выделить 20 тысяч. На обеспечение своевременного проведения огнезащитной пропитки деревянных конструкций культовых сооружений – 175 тысяч. И еще 425 тысяч выделят на оборудование культовых сооружений системами противопожарной защиты .

Как пояснил в комментарии корреспонденту Блиц-Инфо начальник управления культуры, национальностей и религий ОГА Владимир Федорак, за сохранение церковного имущества соответствует церковная община, которая должна иметь средства противопожарной защиты. Однако, учитывая, что эти храмы являются внесенные в реестр памятников местного или национального значения, государство также должно заботиться за эти объекты.

«На Прикарпатье есть более 450 деревянных храмов и колоколен, из которых 100 объектов имеют значительную культурную ценность. Управление культуры никак не может повлиять на общину, которой принадлежит храм, чтобы защищала памятник, однако мы можем посодействовать в ее сохранении», - говорит Федорак.

По словам начальника Управления ГСЧС Украины в области Владимира Чернецкого, на Прикарпатье единицы религиозных сооружений оборудованы системами противопожарной защиты.

«Если культовое сооружение находится в собственности общины и является определенное лицо, отвечающее за противопожарное состояние, то мы можем это лицо привлечь к ответственности за нарушение. Если же нет, то оштрафовать всю общину не имеем возможности», - говорит Чернецкий.

Главный чрезвычайник Прикарпатья также рассказал, по какому принципу будут отбираться храмы в которых в этом году проведут противопожарные мероприятия. В частности, прежде всего в перечень попадут храмы где уже были пожары, деревянные церкви, которые относятся к памятникам архитектуры и имеют культурную ценность и церкви где проходят паломничества (Крылос и Манява). В целом количество объектов, которые попадут в этот список зависит от объема работы и ее стоимости.

Однако руководитель ГСЧС в области заверил, что тем общинам, чьи церкви не попадут в нынешний перечень, не стоит переживать, ведь работы будут проводиться и в последующие годы.

«Обработку будут проводить лицензированные фирмы. Однако это очень кропотливая работа, ведь это все равно что покрасить краской церковь. Такое покрытие действует три года. Есть такие, что имеют гарантию 10 лет, однако стоят они значительно дороже и решение, какая обработка им подходит, будут принимать общины. И не важно, какое покрытие будет нанесено, после него древесина становится трудногорючим материалом, т. е. горит только если есть постоянный источник огня», - отмечает Владимир Чернецкий.

За последние годы огонь беспощадно уничтожил несколько церквей, построенных сотни лет назад. Все помнят как в марте 2014 года в селе Дора дотла сгорел монастырь и церковь святого Ильи. А на прошлой неделе спасатели боролись с пожаром двухсотлетнего храма в селе Черниев. Наибольшей проблемой при возгорании таких сооружений является то, что потушить сухую древесину очень сложно.