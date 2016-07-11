Во львовском храме продают иконы в пользу фронта

Во львовском гарнизонном храме Петра и Павла (ул. Театральная, 11) с 10-го июля действует благотворительная выставка иконописи «Художники – воинам». Художники вместе с общественной организацией «Помоги фронту» будут собирать средства на тепловизор для украинских бойцов на передовой. Об этом Львовскому порталу сообщили организаторы.

Благотворители смогут сделать свой вклад в помощь фронту, приобретя оригинальный рисунок или открытку. На выставке будут представлены работы львовских и дрогобычских художников. Среди них, иконы на старинном гонте из деревянной церкви Святого Юра в Дрогобыче. Традицию росписи старого гонта еще десятилетие назад основал художник Лев Скоп, руководствуясь мотивацией дать новую жизнь церковным кровельным дощечкам, которые заменяют во время реставрации.

С помощью таких церковных гонт удалось уже сделать немало добрых дел. В 2013 году выставка «Молитва Богородицы», которая проходила во львовской галерее «Дзига» и насчитывала 365 гонтина с изображением Девы Марии собрала необходимые средства (более 130 тыс. грн.) на лечение детей больных муковисцидозом, которыми занимается фонд «Крылья надежды».

Летом 2015 г. с выставки «Гонта», организованной в Народном доме в Киеве Украинским Кризисным Медиа Центром приобрели тепловизор. За средства от продажи гонт закупали тактическое снаряжение ВСУ, национальной гвардии и добровольцев, приобщались к сбору средств на машины и оптику, на медикаменты и лечение раненых.

Маленькие иконки на гонтах оберегают наших ребят на передовой и утешают раненых в госпиталях, украшают дома многих украинцев, хранятся в коллекциях поклонников народной иконы за границей.