Во Львове четыре церкви отметили храмовый праздник - Рождество Иоанна Крестителя

7 июля христиане восточного обряда праздновали Рождество Иоанна Крестителя. Во Львове в этот день храмовый праздник отмечают четыре церкви, в том числе и одна из старейших в городе, сообщает zaxid.net.

Храм святого Иоанна Крестителя на площади Старый Рынок в XIII веке заложил князь Лев Данилович для своей жены Констанции, дочери венгерского короля Белы IV. Констанция была римо-католичкой, потому захотела в Львове иметь храм своей конфессии. Для этого приехала вместе с доминиканцами, которые и осели в костеле Иоанна Крестителя.

С IV века христиане в этот день отмечают рождество Иоанна Крестителя. Этот пророк жил в пустыне и проповедовал крещение покаяние для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа, затем его обезглавил царь Ирод Антипа по наущению Иродиады.

На наших землях язычники в этот день чествовали Купалу ― божество летнего солнцестояния. С приходом христианства отцы попытались отучить народ от предыдущего многобожия, поэтому именно 7 июля ввели праздник Иоанна Крестителя. Мусульмане также почитают этого пророка под именем Яхья.