В Зарванице пройдет общенациональное паломничество, посвященное "Году Божьего Милосердия" (укр.)

До участі і пішій прощі до Зарваниці запрошує тернополян УГКЦ 16-17 липня. У дорозі паломників обіцяють годувати, а важкі речі будуть везти автобусами.Цьогорічна загальнонаціональна проща присвячена «Року Божого Милосердя» у Католицькій церкві та молитвам за мир в Україні, повідомляє 20minut.ua.

Учасниками прощі будуть люди з усіх областей України, а також із діаспори. Із Тернополя паломники вийдуть після літургії в Архикатедрі, котра розпочнеться о 7.00 15 липня. Із учасниками загальнонаціональної прощі у Зарваниці зустрінеться патріарх Святослав Шевчук. Серед поважних гостей – архієпископ та митрополит познанський, голова конференції єпископів Польщі Станіслав Гондецкі, а також єпископ австрійського міста Грац із делегацією, розповідає єпископ-помічник Теодор Мартинюк.

«Є сподівання, що ця проща допоможе у спільній молитві пережити ту штучну напругу між полякати та українцями, яку зараз нагнітають», – продовжує єпископ.

Для зручності паломників у Зарваниці цьогоріч облаштували додаткові паркувальні місця але в'їзд туди буде за перепустками – це на випадок, якщо на прощу приїдуть хворі чи люди з обмеженими фізичними можливостями, яким важко іти від початку села до відпустового місця.

«Будуть організовані зупинки у Мишковичах, Микулинцях, Тютькові та Золотниках. Громади там приймуть паломників, подбають про харчування. Ночівля буде у Струсові. Просимо усіх взяти з собою посуд, адже одноразового не буде. Використовуючи його, ми забруднюємо природу, Україну, наше майбутнє. Тож краще взяти собі тарілку і горнятко, які легко помити і використати знову», – каже отець Орест Павліський.

Уже в Зарваниці прочанам запропонують зупинитися у наметовому містечку, адже змоги поселити всіх немає. Тож учасникам радять подбати про намети, спальники і каремати. До слова, у програмі прощі в Зарваниці передбачена також духовно-мистецька частина. На ці концерти приходять по 30 тисяч молодих людей, зазначає о. Павліський.

«Я щиро запрошую усіх, кому не байдужа доля України, взяти участь у прощі. Бо байдужість – гріх. Як казав Ісус Христос, «де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них». Щиро вірю, що через цю молитву Господь почує нас», - закликав отець Орест.