В Афинском храме УГКЦ из-за большого количества верующих не хватает священников

Настоятель украинской общины при афинской церкви Святой Троицы иеромонах Орест Козак рассказал об особенностях пастырства в Греции и отметил, что у истоков формирования общины верующих УГКЦ стоял Блаженнейший Святослав, который в свое время учился в семинарии в Афинах и по просьбе Блаженнейшего Любомира собирал общину.

“В Греции очень много наших людей. Больше всего украинцев в Афинах. В воскресенье на мессе - 300-400 человек. Люди приходят, люди хотят быть в церкви, очень многие исповедуются. У нас есть две Литургии и в 17.00 – вечерняя. Между ними еще исповедую людей. На Пасху просил приехать помогать наших священников из Рима”, - отметил настоятель украинской общины в Афинах, сообщает Экспресс онлайн.

Он рассказал, что в Греции есть свои трудности, например, католические священники находятся или на собственном содержании, или на содержании своих приходов. В то же время, подчеркнул иеромонах, “почти в каждом городе Греции есть римо-католическая церковь, мы можем иметь приход и храм для служения, но если будет достаточное количество верных”.

Отец Орест напомнил, что недавно был назначен новый греко-католический епископ в Греции – владыка Мануэль (Нин). “Мы обратились к нему, чтобы он просил латинских епископов разрешить служить Литургии для украинцев без определенного числа людей и без особых причин. И он с радостью откликнулся.

Поэтому теперь имеем возможность работать, создавать новые общины, если найдутся люди. Надеюсь, что мне дадут помощника и будет возможность ездить в другие города и сплачивать людей”, - резюмировал настоятель украинской общины при афинской церкви Святой Троицы.