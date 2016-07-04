В Минске впервые за последние 105 лет был освящен католический храм

3 июля на торжествах, посвященных 25-летию основания Минско-Могилевской митрополии австрийский кардинал Кристоф Шенборн, посланник Папы Римского провел церемонию по освящению костела Матери Божьей Будславской, пишет naviny.by.

Настоятель костела ксендз Франциск Рудь напомнил, что приход Матери Божьей Будславской был зарегистрирована в 1996 году. Строительство храма длилось шесть лет с жертвенной помощью ксендза Андрея Стецкевича.

Папский посланник подчеркнул, что святыня, которая стоит на горе, «делает себя заметной отовсюду и является видимым знаком присутствия Бога среди верующих».

«Иисус говорил, что город, построенный на горе, невозможно скрыть. Так и этот храм, его нельзя скрыть — он виден отовсюду. Будем же молиться Матери Божьей Будславской, прося много поддержки и света, чтобы люди, которые живут рядом с этим храмом, чувствовали, что Бог — вместе с вами», — заключил кардинал Шенборн.

«Когда я буду отчитываться святейшему отцу Франциску о своем визите в Беларусь, я обязательно расскажу о том, что здесь пережил. Передам, что увидел здесь очень живую Церковь. Пусть господь Бог благословляет каждого из вас!», — Cказал на прощание папский легат.

Кардинал Кристоф Шенборн находился в Беларуси три дня. В рамках визита в Беларусь он вместе с сопровождавшим его архиепископом Тадеушем Кондрусевичем проехал по Беларуси 700 км. Папский легат посетил мемориальный комплекс «Тростенец» и крипту православного Всехсвятского храма в Минске, встретился с митрополитом Минским и Заславским Павлом, посетил больных детей в центре «Каритас» в Лесковке, приходы в Мяделе и Нарочи. Кульминацией визита стало участие гостя в Бусдлавском фестивале.