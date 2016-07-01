Константинопольский патриарх обратился с посланием к Папе Римскому по случаю праздника небесных покровителей Рима

По случаю праздника небесных покровителей города Рима Патриарха Константинопольский Варфоломей направил Папе Франциску послание. Его основные темы: экуменическое обязательство и защита меньшинств от преследований, значение христианских ценностей на фоне миграционного кризиса и тяжелого положения беженцев, сообщает Радио Ватикана.

«Наши Церкви, - пишет Патриарх, - прислушиваются к возгласу жертв насилия и фанатизма, дискриминации и гонений, социальной несправедливости, бедности и голода». Православный иерарх с благодарностью вспоминает встречу на острове Лесбос 16 апреля этого года, целью которой была «поддержка мигрантов и беженцев». Патриарх подчеркивает, что необходимо «обеспечить мирное решение для самого большого гуманитарного кризиса со времен Второй мировой войны, среди жертв которого числятся христианские народы».

Миграционный кризис «показал европейским народам необходимость решать проблемы на основе христианских принципов братства и социальной справедливости». Патриарх напоминает, что «европейскую цивилизацию нельзя понять, не ссылаясь на ее христианские корни», потому что «ее будущее не может заключаться в обществе, полностью секуляризованном или подчиняющемся исключительно экономике и фундаментализму». «Культура солидарности, - утверждает предстоятель православной Церкви Константинопольского Патриархата, - не сохраняется через прогресс Интернета или глобализацию». Патриарх напоминает об «обоюдной духовной ответственности перед современными вызовами»: путь к единству между католиками и православными, диалог истины и любви должны привести «к богословскому познанию, экуменическому опыту и взаимному обогащению».

Вселенский Патриарх не обходит стороной и тему охраны окружающей среды, ставя акцент на «нравственных и духовных причинах экологического кризиса». Чтобы его преодолеть, нужно радикально изменить образ жизни, пишет Патриарх.

В конце послания Варфоломей I просит Папу Франциска молиться о «плодотворном результате» Всеправославного собора, первого после более чем тысячи лет. Сам Патриарх возносит молитву о том, чтобы Господь укрепил Святейшего Отца «ради блага Церкви и единства христиан».