РКЦ отмечает 65-летие рукоположения в священники Бенедикта XVI

Церковь отмечает 65-летие рукоположения в священники Бенедикта XVI.

29 июня 1951 года, в торжество Святых Петра и Павла, Йозеф Ратцингер был рукоположен во священники вместе со своим братом Георгом в кафедральном соборе Фрайзинга. 65 лет спустя это событие стало большим праздником в Ватикане и в Клементийском зале было увенчано братскими объятиями двух Римских Пап, сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к Папе на покое и цитируя его слова, Святейший Отец напомнил, что богословие является «поиском возлюбленного»: самым главным аспектом нашей повседневности должна быть глубокая вера и горячая любовь к Господу, взгляд и сердце, вознесённые к Богу. Любящий взгляд Бенедикта XVI, отметил Папа Франциск, обращён также к Церкви:

«Ваше Святейшество, Вы продолжаете служить Церкви, не переставая с воодушевлением и мудростью практически содействовать её росту. Вы совершаете это из маленького ватиканского монастыря Mater Ecclesiae, который представляет собой нечто совершенно иное, нежели один из тех забытых уголков, в которые современная культура отбора стремится отправить людей, когда с возрастом их силы ослабевают».

Здесь же всё совершенно наоборот, подчеркнул Святейший Отец, обращаясь к своему предшественнику:

«Божьему Провидению было угодно, чтобы Вы, дорогой брат, пришли в это, можно сказать, францисканское место, из которого исходят спокойствие, мир, сила, доверие, зрелость, вера, преданность и верность. Для меня это - большая помощь, дающая много сил лично мне и всей Церкви. Позволю себе добавить, что от Вас я черпаю также здоровое и радостное чувство юмора».

В завершение своего обращения Святейший Отец - от лица всей Церкви - пожелал Папе Ратцингеру «и дальше чувствовать на себе десницу милосердного Бога, принимать Божью любовь, свидетельствовать о ней и вместе со святыми Петром и Павлом ликовать великой радостью, направляясь к цели нашей веры».

Со своей стороны Папа на покое Бенедикт XVI, обращаясь к Папе Франциску, подчёркнул значение греческого слова Ευχαριστούμεν («благодарим»): именно это слово написал один молодой священник, рукоположённый 65 лет назад вместе с Бенедиктом XVI, на памятном образке своей первой Святой Мессы:

«Этим словом, во многих его измерениях, уже сказано всё, что можно было сказать в данный момент. 'Ευχαριστούμεν' означает человеческое спасибо, спасибо всем. Я говорю спасибо особенно Вам, Святейший Отец. С первого момента избрания - и в каждый миг моей жизни здесь - Ваша доброта поражает меня, она действительно внутренне направляет меня; более, чем ватиканские сады со всей их красотой, Ваша доброта является местом, где я живу и чувствую себя защищённым».

В завершение слов благодарности Папа на покое Бенедикт XVI высказал пожелание, дабы наступил мир, в котором место смерти было бы занято жизнью; «мир, в котором любовь одержит победу над смертью».