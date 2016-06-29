На территории старинного замка Тернопольщины построят собор УГКЦ

На территории Червоногородского замка вблизи села Нырков Залещицкого района планируют построить Собор греко-католической церкви.

По мнению председателя Залещицкой райгосадминистрации Бориса Шипитки, это даст возможность развить туристический сектор Тернопольщины, сообщает Галас.

«Мы планируем построить греко-католический Собор на территории замка. Это поможет привлечь еще большее количество посетителей из числа участников паломнических туров, которые путешествуют по Тернопольщине. Уже сейчас каждые выходные на территории Червоногородского замка отдыхает более тысячи туристов, мы надеемся на их увеличение», – говорит Борис Шипитка.

Сейчас, в ближайших планах – восстановление архитектурного памятника. Как отмечает председатель Залещицкой РГА, уже есть проект на реставрацию замка и договоренности с предпринимателями, готовыми инвестировать в него. Организационные трудности заключаются в том, что наследник замка, который проживает за пределами Украины, заявил свои права на сооружение – ведутся переговоры.

14-15 августа в селе Нагоряны запланировано провести празднование в честь Червоногородского замка, сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.