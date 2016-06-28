Верующие Черновцов придут на богослужение в вышиванках

В Черновицком Соборе Успения Пресвятой Богородицы на улице Русской, проведут фотосъемку для книги проф. Мизака «Русская община Буковины».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Буковинский викарий УГКЦ Валерий Сиротюк сообщает Взгляд.

По его словам в воскресенье, 3 июля, на богослужении в Соборе будет работать фотограф киевского издательства.

Также он призвал прихожан прийти на литургию в вышиванках.

«Вежливо прошу всех в ближайшее воскресенье 03 июля 2016 года прийти на богослужение (каждую Литургию) в лучших вышиванках. На приходе будет работать фотограф киевского издательства. Собираем фотографии нынешних семей для печати завершенной книги проф.Мизака "Русская община Буковины" ( рабочее название).

Было бы очень мило, если бы мы пересказали друг другу эту информацию еще до воскресенья. Спасибо», - говорится в сообщении Сиротюка.