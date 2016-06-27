Папа Римский считает, что РКЦ не имеет права судить геев и должна относиться к ним с уважением

Папа римский Франциск заявил, что Римско-католической церкви следует попросить прощения у геев за свое прежнее отношение к ним.

По словам понтифика, церковь не имеет права судить геев и должна относиться к ним с уважением. При этом, как отметил Франциск, некоторые политизированные модели поведения сообщества геев можно осудить за то, что они "немного оскорбительны для других", сообщает BBC.

Также, по словам папы римского, церковь должна просить прощения у других людей, к которым она ранее относилась несправедливо: бедняков, женщин и детей, подвергавшихся эксплуатации. Кроме того, по его мнению, церковь должна просить прощения у общества за то, что не смогла поддержать семьи, которые пережили развод или столкнулись с другими серьезными проблемами.

Многие представители гей-сообщества считают нынешнего понтифика самым милостивым папой римским в новейшей истории. В то же время более либеральная позиция Франциска по многим актуальным вопросам семьи и общества подвергается резкой критике со стороны консервативных кругов в Римско-католической церкви.