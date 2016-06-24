В Ватикане поступила в продажу книга о визите Папы Римского Иоанна Павла ІІ в Украину

К 15-й годовщины визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину в ватиканских магазинах в Риме появилась книга «Иоанн Павел II. Его святость и путешествие Его святейшества в Украину». Об этом сообщает VIDIA со ссылкой на Посольство Украины при Святом Престоле, при содействии которого и вышла книга.

В книге, автором которой является Ольга Хербст, есть немало интересных фактов из жизни Папы, а также много незабываемых моментов исторического визита Понтифика в Украину.

«Святой Иоанн Павел II, как персона мирового уровня, не только опекал вопрос религии, но и заботился о политике и культуре, о развитии молодежи и ее общении. Он разрушал границы — политические, экономические, культурные и религиозные... Как мировой лидер, он посетил Украину и его визит имел большой успех. Иоанн Павел II — это пример любви и смирения. А еще — безграничной доброты и благородства. Еще долго не будет Папы Римского, который бы имел такую харизму, такую любовь и уважение от верующих», — говорится в аннотации к книге на Amazon.