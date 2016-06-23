Священника, который спровоцировал смертельное ДТП на Ивано-Франковщине, отстранили от службы

Ивано-Франковская Архиепархия УГКЦ отстранила от службы священника, который спровоцировал смертельное ДТП, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

В пресс-службе отметили, что Ивано-Франковская Архиепархия УГКЦ выражает свое искреннее соболезнование семье по поводу гибели Светланы Семионел в ДТП, которое произошло 20 июня 2016 с участием священника Тихона Кривецкого.

"Курия Архиепархии осуждает действия священника, которые не соответствуют его сану. Миссионерское Общество Святого Апостола Андрея, к которому принадлежит о. Тихон, обязуется предоставить семье покойной необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Ивано-Франковская Архиепархия выступает за проведение честного и незаангажированного расследования ДТП. На время проведения следственных действий ДТП с участием отца Тихона Кривецкого, ему запрещено публично священнодействовать.

"Архиепископ и Митрополит Ивано-Франковский УГКЦ назначил комиссию для изучения всех фактов и обстоятельств. Согласно выводам государственных компетентных органов и комиссии Архиепархии будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня около 22:30 в городе Тысменица водитель автомобиля «Jeep Grand Cherokee» 1977 года, совершил смертельное ДТП.

Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на группу пешеходов, двигавшихся по обочине и покинул место происшествия. В результате наезда женщина 1983 года рождения из села Хомяковка, от полученных телесных повреждений скончалась утром следующего дня в областной больнице Ивано-Франковска.