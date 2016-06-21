Во Львовской области горела церковь УГКЦ

Сегодня произошел пожар в церкви в селе Красное Бусского района. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

21 июня, в 14.08, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Красное Бусского района в церкви Княгини Ольги, которая принадлежит УГКЦ, сообщает Дивись.info

К месту происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован в 14.22 и полностью ликвидирован в 14.35 в составе звеньями газодымозащитной службы.

Огнем уничтожено помещение ризницы (помещения для переодевания настоятеля) и частично поврежден иконостас. Пожарные спасли здание церкви от уничтожения огнем.

К ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.