Во Львовской области горела церковь УГКЦ
Сегодня произошел пожар в церкви в селе Красное Бусского района. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.
21 июня, в 14.08, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Красное Бусского района в церкви Княгини Ольги, которая принадлежит УГКЦ, сообщает Дивись.info
К месту происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован в 14.22 и полностью ликвидирован в 14.35 в составе звеньями газодымозащитной службы.
Огнем уничтожено помещение ризницы (помещения для переодевания настоятеля) и частично поврежден иконостас. Пожарные спасли здание церкви от уничтожения огнем.
К ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы спецтехники и 10 человек личного состава.
Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.