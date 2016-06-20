Госсекретарь Ватикана поздравил ВСЦиРО с 20-летним юбилеем

«Совет отмечает двадцатую годовщину своего основания. Позвольте передать вам от имени Папы Франциска наилучшие пожелания и поздравления по случаю этого важного юбилея», - сказал кардинал Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана, 20 июня в Киеве во время встречи с Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций в рамках своего официального визита в Украину.

По его словам, этот юбилей «несмотря на трудности и недоразумения», констатирует что «теперь этот Совет считается неотъемлемой частью украинского общества, которое обращает на него свой взгляд, чтобы получить знаки веры и надежды», - отметил представитель Папы.

«Пройден долгий путь, и остается еще большой путь впереди. От начала христианства на этих землях, от великого события Крещения киевского князя Владимира и Киевской Руси до распространения веры на всех прилегающих территориях. Евангелие не перестает быть проповедуемым и не перестает строить вашу историю и вашу культуру, глубоко насыщая ее», - считает кардинал.

Говоря о разделении, кардинал Паролин отметил, что «безумие нацизма и атеистического коммунизма, так же как потрясения Голодомора или Чернобыльская катастрофа, а также все страдания, пережитые в течение последних двух лет, и еще не прекратились, - это лишь недавние примеры насилия».

Однако, кажется, продолжил представитель Папы, этого всего еще было мало. Страдания украинского народа продолжается в бомбардировках, в уничтожениях поселений и инфраструктуры и прежде всего в возвращении ненависти и недоверия, в дестабилизации общества, которое всеми силами стремится получить возможность равноправно пользоваться разнообразными дарами, которыми его наделил Создатель.

«В это время незаурядных трудностей, усиленных бременем институционального, финансового и морального кризиса, вызывающего огромные страдания, - мы, религиозные сообщества, призваны к беспрецедентной ответственности», - сказал представитель Ватикана.

Департамент информации УГКЦ